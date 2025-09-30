En vivo
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza
Protestas en Bogotá

Vecinos y comerciantes enfrentan daños por vandalismo tras manifestaciones en el norte de Bogotá

Vecinos y comerciantes enfrentan daños por vandalismo tras manifestaciones en el norte de Bogotá

Encapuchados vandalizaron conjuntos y comercios tras la Cumbre Nacional Popular en Bogotá; vecinos y autoridades rechazaron los hechos.

Personan limpian grafitis en Bogotá
Personan limpian grafitis en Bogotá
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Bogotá volvió a ser escenario de enfrentamientos entre el derecho a la protesta y los excesos de algunos encapuchados. La tarde del pasado lunes, luego de la Cumbre Nacional Popular que se instaló frente a la sede principal de la Universidad Pedagógica en la calle 72 con carrera 11, un grupo de manifestantes se desplazó hacia el norte por la carrera Séptima y Novena, dejando a su paso afectaciones a conjuntos residenciales y establecimientos comerciales.

Uno de los puntos más golpeados fue la calle 82 con carrera 9, donde amanecieron las fachadas de conjuntos y comercios con grafitis y consignas como “Volveremos por lo que nos quitaron”, “Tierra para la gente”, “Muerte al burgués” y “Vida digna”.

Desde tempranas horas, funcionarios de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) iniciaron labores de limpieza en coordinación con los vecinos. “El mensaje es de solidaridad, como repeler a través de la solidaridad la cadena de agresión que en una supuesta marcha pacífica se llena de odio y de mensajes que buscan agredir”, aseguró Martha Correa, residente del sector, quien denunció que la jornada de vandalismo dejó daños visibles en edificaciones residenciales y comerciales.

Otra residente, María José Rodríguez, rechazó esta situación. “Nosotros como comunidad rechazamos estos actos de vandalismo, uno cree en el derecho a la protesta, pero cuando ya se pasan a acciones violentas, se pierde la causa por la que estaban marchando y no deja ningún mensaje”.

La directora del DADEP, Lucía Bastidas, señaló que las labores de limpieza buscan mitigar el impacto inmediato, pero advirtió que este tipo de hechos y actos violentos deben ser rechazados. “En un jardín infantil donde hay niños de hasta 4 años había mensajes de paracos o burgueses y eso no tiene sentido”, dijo en entrevista con Blu Radio.

En línea con esa posición, el secretario de Gobierno de Bogotá afirmó en su cuenta de X que el Distrito monitoreó la jornada en tiempo real y reiteró el llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización de los responsables.

