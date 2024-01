Video: delincuentes extorsionan a comerciantes en Bogotá haciéndose pasar por Secretaría de Salud

Hay alerta entre los comerciantes del barrio La Autora, en el centro de Bogotá , por la presencia de varios hombres que, vestidos con chaquetas, gorras y documentos de la Secretaría de Salud, se hacen pasar como funcionarios de la entidad para entrar a los locales a hacer supuestos operativos de inspección, con el fin de hacer extorsiones .

Una vez los supuestos funcionarios de la Secretaría de Salud entran a los locales comerciales, adelantan el supuesto operativo de inspección , vigilancia y control donde, según ellos, encuentran irregularidades y allí empieza la extorsión, pidiendo altas sumas de dinero a cambio de no multar a los establecimientos.

“Con las prendas muy parecidas llegan a hacer las visitas sanitarias a los establecimientos, principalmente panaderías. Llegan eso y buscando irregularidades amedrentan a los comerciantes amenazando con sellamiento y multas, pidiendo hasta $1’000.000 para que no les sellen el establecimiento”, indicó una de las víctimas de los supuestos funcionarios.

En caso de no acceder a las peticiones de los delincuentes, estos amenazan a los comerciantes con multas millonarias por las supuestas infracciones y, no contentos con eso, también le advierten a los dueños, sobre todo de tiendas, de sellarles el establecimiento en caso de no pagar.

falsos funcionarios de la Secretaría de Salud roban en Bogotá. Foto: captura de pantalla video suministrado.

Publicidad

En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que tres hombres entran a un local comercial ubicado en el centro de Bogotá con el fin de adelantar el supuesto operativo a nombre de la Secretaria de Salud. Según la denuncia de las víctimas, los hombres amenazaron con sellar el local en caso de no acceder a sus pretensiones, que consisten en cobrar dinero a cambio de no sellar.

“Llegan con tapabocas tapándose la cara. Ellos lo hacen para que no los vean y poder delinquir. Han sido varios los locales a los que llegan estos señores, principalmente a tiendas, panaderías y establecimientos pequeños para que no los detecten fácilmente. La invitación a los comerciantes es a que si detectan alguna anomalía pongan la denuncia e identifiquen a los supuestos funcionarios en la página de la Secretaría de Salud, no dejemos que estos bandidos se aprovechen de los comerciantes”, indicó el hombre.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: