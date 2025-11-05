Video: insólita riña entre vigilantes y usuarios en una estación de TransMilenio

En redes sociales circula un video que ha causado indignación entre los usuarios de TransMilenio. Las imágenes muestran una fuerte pelea entre varios vigilantes y pasajeros en una estación del sistema masivo de transporte de Bogotá.

Según se aprecia en la grabación, tres usuarios y al menos tres guardas de seguridad se enfrentan a golpes y patadas, mientras otros pasajeros observan el altercado. Todo habría iniciado cuando, al parecer, algunos ciudadanos intentaron colarse sin pagar el pasaje. "Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden", informó TransMilenio.

La situación rápidamente se salió de control y terminó con la intervención de las autoridades, que impusieron sanciones a las personas involucradas.

#MEVEB 🚨 "Me encanta vivir en Bogotá" ⚠️ Una impresionante pelea se registró en una estación de @TransMilenio entre un usuario y el personal de vigilancia, presuntamente por un intento de colarse. El hecho quedó registrado y generó indignación en varias plataformas digitales. pic.twitter.com/8S7UhvNmqC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 5, 2025

TransMilenio S.A. emitió un comunicado rechazando los hechos y recordando que ningún acto de agresión o intolerancia será tolerado dentro del sistema.



Además, la empresa reiteró su llamado a los ciudadanos a mantener comportamientos respetuosos y a hacer un uso adecuado del sistema, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia de todos los usuarios y colaboradores.

“Esa no es la función de los guardas de las estaciones de TransMilenio”, “Me encantan las peleas por $3,000 COP”, “Podrán decir lo que quieran pero en Bogotá no se aburren jajajajaja”, “Imagina vivir en Suecia y perderte esto”, son algunos de los comentarios que dejó el video viral.