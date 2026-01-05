Videos: fuertes inundaciones en Bogotá tras lluvias en la tarde de este lunes

En horas de la tarde de este lunes, 5 de enero de 2026, se registraron fuertes lluvias en Bogotá, que, según el reporte oficial de Movilidad, generaron algunos problemas por algunas inundaciones que se dieron en las principales vías de la ciudad las cuales generaron tráfico lento.

De acuerdo con el reporte oficial de Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger), las principales zonas afectadas fueron en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, que fueron las localidades en donde se reportaron con mayor intensidad las lluvias.

Pero también se registraron lluvias en Candelaria, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Barrios Unidos, pero a menos intensidad. En cuanto a los puntos afectados, Movilidad indicó que fue a raíz de inundaciones que, en algunos casos, tuvo presencia de autoridades para la circulación de vehículos.

[04:08 p.m.] #MovilidadAhora |Debido a las fuertes lluvias, se registra inundación/encharcamiento en la autopista Norte con calle 170, sentido norte-sur. ⚠️ Conduce con precaución, recuerda que cuando llueve la capacidad de frenado de tu vehículo no es la misma. pic.twitter.com/kxUJl7hbQ4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026

¿Cuáles fueron los puntos con inundaciones por lluvias en Bogotá?

Cra. 7 con calle 53.

Cra. 7 con Av. Chile (calle 72).

Av. Circunvalar con calle 85.

Av. 1 de Mayo con Cra. 3

Cra. 10 con calle 4 y calle 31 sur.

Cra. 6 con Av. 1 de Mayo.

Av. Américas con TV. 39.

Cra 7 con Calle 187C.

#BOGOTÁ. Fuerte aguacero se presenta la tarde de este lunes 05ENE, en la capital Colombiana. Conduzca con precaución.



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/WF29N7hDnP — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 5, 2026

¿Qué hacer para cruzar una inundación?

Si usted va en su vehículo y se encuentra con una inundación debe bajar la velocidad y moverse acorde a la densidad del agua para evitar olas y que se filtre en el motor, por eso, pise los frenos suavemente en repetidas ocasiones e intente seguir a otros vehículos que también pasen en el sitio en el momento para tener “mejor camino”.

Idiger alertóque podrían darse más lluvias en los próximos días, por ende, invitó a la ciudadanía a salir abrigados y sombrillas, al igual que mantenerse alerta a los canales oficiales para conocer cualquier novedad en materia de clima y movilidad en Bogotá.