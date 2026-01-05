Dos personas muertas deja la explosión de un cilindro en el sur de Bogotá

En la tarde de este lunes, 5 de enero, se registró una explosión de un cilindro en el sur de Bogotá que acabó con la vida de dos personas. Este lamentable hecho sucedió en la localidad de Rafael Uribe Uribe, generando preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos.

De acuerdo con la información entregada por los Bomberos de Bogotá, estas personas murieron luego de la explosión de una pipeta de helio que estaba al interior de una vivienda en el barrio Palermo Sur.

Esta emergencia se registró a la 1:25 de la tarde, quitándole la vida a dos hombres, de 22 y 55 años, que estaban al interior de la vivienda.

🚨🧵Apoyados por los Equipos Especializados Técnico de Rescate y Materiales Peligrosos, brindamos atención prehospitalaria a dos personas, quienes resultaron lesionadas y fallecieron posteriormente, por la explosión de un cilindro dentro de una vivienda en la Dg 51 Sur con 2 Este pic.twitter.com/FuxqQ7AxNP — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 5, 2026

Ante esta emergencia, los organismos de control y rescate llegaron a esta zona del sur de la capital para verificar si hay más riesgos en la vivienda afectada.



Asimismo, las autoridades realizan una investigación profunda para determinar cómo ocurrió esta explosión.

"Aún se desconoce qué tipo de producto y qué se estaba manipulando en este lugar. Desafortunadamente no hay una información concreta y tenemos que esperar hasta que la Policía Judicial haga el levantamiento de los cuerpos y, posteriormente con el equipo de materiales peligrosos, realizar todo el proceso de investigación y determinar cuál fue la posible hipótesis de la explosión y la emergencia que se presentó acá", concluyó un miembro de Bomberos.