Videos reconstruyen la detención y tortura de Donovan Balanta por policías

Los videos de las cámaras de seguridad reconstruyen los momentos previos a la detención de Donovan Balanta Paz, las circunstancias en las que fue reducido por varios policías y lo ocurrido durante los 19 minutos que permaneció en la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha, antes de ser trasladado a un centro asistencial. La Fiscalía investiga las actuaciones de los uniformados y las circunstancias de su muerte, que Medicina Legal atribuyó a una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica.

La secuencia comienza a las 2:03 de la tarde del 20 de septiembre, cuando José Luis Guerrero compartía con amigos y familiares de Donovan frente a una vivienda del sector. Tres minutos después, una discusión entre dos mujeres llamó la atención de dos policías que patrullaban en motocicleta. Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, uno de los uniformados habría pronunciado expresiones racistas y amenazas contra las personas presentes.

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Hacia las 2:09 p. m., las imágenes muestran a uno de los agentes con una pistola Taser. Tres minutos después llegaron otros cuatro policías en dos motocicletas, tras una solicitud de apoyo por una supuesta riña campal. Durante la audiencia, el fiscal cuestionó esa versión al señalar que los videos no mostraban una confrontación de esas características.

La tensión aumentó cuando los policías movieron una motocicleta de propiedad de Guerrero. Cuando el hombre salió de la vivienda para preguntar qué ocurría, fue rodeado por varios agentes y, de acuerdo con la investigación, recibió descargas eléctricas antes de ser detenido. A las 2:14 p. m. llegó el comandante de la Estación de Policía de Cazucá, junto con integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).



En medio del procedimiento apareció Donovan Balanta, quien, según la reconstrucción de la Fiscalía, recogió y lanzó dos objetos hacia los uniformados antes de huir. Varios policías lo persiguieron por una vía destapada hasta alcanzarlo. Una vez reducido y esposado, presuntamente recibió golpes, patadas y múltiples descargas de una pistola Taser.

A las 2:46 p. m., Balanta ingresó esposado a la estación. Tres uniformados lo cargaron hasta el interior y lo dejaron tendido en el suelo, con los pantalones por debajo de las rodillas. Según la Fiscalía, allí recibió nuevas descargas eléctricas, pidió ayuda y perdió la capacidad de sostenerse en pie.

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El ente acusador señaló que uno de los uniformados le habría propinado una patada y que el patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres habría accionado nuevamente el dispositivo Taser contra el abdomen y una de las piernas de Balanta. Las descargas, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron en presencia del comandante de la estación, quien habría intervenido cuando el dispositivo fue accionado por tercera vez.

Las cámaras registraron que los policías intentaron levantarlo, pero Balanta no lograba mantenerse en pie y volvía a caer. A las 2:53 p. m., uno de los uniformados le retiró las esposas. Para ese momento, Guerrero también había sido trasladado a la estación. Según su testimonio, Donovan se quejaba de las descargas y pedía atención médica. En uno de los momentos registrados, Balanta le tomó la mano mientras Guerrero intentaba alertar a los policías sobre su estado.

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Finalmente, a las 3:05 p. m., tres uniformados levantaron a Balanta y lo trasladaron a un centro asistencial. Habían transcurrido 19 minutos desde su ingreso a la estación. El informe de Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica. La necropsia también documentó lesiones compatibles con descargas eléctricas y golpes, elementos que hacen parte de la investigación para esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento policial.

