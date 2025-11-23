Vive Claro propone diálogo tras quejas por ruido del Hospital Universitario Nacional

En un comunicado, Ocesa, operador del Vive Claro Distrito Cultural, reiteró su compromiso con el diálogo, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad vecina, especialmente con el Hospital Universitario Nacional de Colombia.

Según ellos, desde 2024 (antes del inicio de la operación del foro de conciertos) se han llevado a cabo diversas reuniones con el Hospital, en las que se estableció un plan de trabajo conjunto. Este incluye lineamientos para el manejo del ruido, la movilidad, los residuos y la seguridad perimetral durante los eventos.

La organización destacó que su modelo de sostenibilidad contempla metas sociales y ambientales, con planes de acción adaptados a cada impacto generado por las actividades culturales.

Asimismo, aseguraron que mantiene un canal directo de comunicación con los representantes del Hospital, con el fin de atender oportunamente cualquier requerimiento que pueda surgir durante las pruebas de sonido o los eventos programados. Finalmente, los operadores del recinto reiteraron su compromiso con el diálogo permanente y la mejora continua en beneficio de la comunidad.