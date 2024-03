”$52.900 millones hoy están a salvo”: director de UNGRD sobre contrato de los carrotanques

En medio de su paso por la ciudad de Barranquilla, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, reiteró que cerca de $52.900 millones de pesos estaban “a salvo”, luego de que la firma Impoamericana Roger SAS desistiera de un segundo contrato para la compra de 20 nuevos carrotanques y 20 camiones para Cuerpos de Bomberos.

Carrillo, sin ánimos de polemizar, aseguró a medios de comunicación que aunque no le correspondía referirse a las actuaciones tanto penales como disciplinarias, su obligación sí era la de evitar que tanto contratos como dineros vayan a empresas “que no nos den seguridad”.

Aquí tenemos una buena noticia. $52.900 millones están a salvo luego de que el señor Roger fuera a las instalaciones de la entidad y oficialmente desistiera de esos contratos. Y digo a salvo porque a mí no me corresponde ni mucho menos decir que aquí hay culpas penales o disciplinarias, eso lo harán los entes de control dijo Carrillo.

Así las cosas, señaló que “la empresa Impoamericana Roger SAS a mí como director no me da ningún tipo de seguridad. Creo que yo jamás hubiera firmado ese contrato, pero finalmente es una buena noticia que el señor Roger desistiera de esos contratos”.

Además, Carrillo también indicó que aunque los otros 40 carrotanques adquiridos con esta firma se encuentran inoperantes debido a la falta de pólizas todo riesgo, todavía no descartan su uso para llevar agua a La Guajira, a excepción de las zonas más apartadas.

Director de la UNGRD Carlos Carrillo que tras el desistimiento del contrato para la compra de 20 nuevos carrotanques por parte de la firma Impoamericana Roger SAS, ya se encontraban “a salvo” más de $52.000 millones #VocesySonidos



— Blu Caribe (@BLUCaribe) March 23, 2024

“La operación está detenida porque los carrotanques no contaban con pólizas de seguros, entonces no pueden salir a la calle. También los carrotanques son necesarios para algunos lugares pero es evidente que para algunos lugares un carrotanque de 25 toneladas no puede llegar”, explicó.