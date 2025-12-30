Abuela de niño que se ahogó en Soledad dio tristes detalles: "Soñaba con jugar en el Junior"

Una lamentable noticia empañó lo que pudo ser un cierre de año tranquilo en Soledad, Atlántico. Emmanuel, un niño de apenas 9 años, perdió la vida por ahogamiento en la piscina del conjunto residencial donde vivía. El hecho, ocurrido en circunstancias que aún no están del todo claras, dejó a una familia devastada y a una comunidad marcada por la consternación, mientras crecen las preguntas alrededor de lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente ocurrió en la tarde del domingo 28 de diciembre. Un aparente descuido habría permitido que el menor ingresara a la piscina sin supervisión de un adulto. Su abuela, Arly Jiménez, habló con un medio local y, entre lágrimas, relató que aún no logra entender cómo Emmanuel llegó hasta esa zona del conjunto residencial.

“No sabemos cómo fue, solo supimos que se fue para la piscina y resultó ahogado. Estamos esperando qué dice Medicina Legal”, expresó. A partir de este testimonio, las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el niño accedió a la piscina en un horario restringido y si el lugar contaba con las medidas de seguridad exigidas.



Muerte de Emmanuel genera dolor y preguntas

Más allá del accidente, el relato de su abuela permitió conocer la personalidad de Emmanuel. Era un niño alegre, inteligente y lleno de ilusiones. Su mayor sueño era convertirse en futbolista profesional y vestir la camiseta del Junior de Barranquilla, un anhelo que repetía con frecuencia en su entorno más cercano.

“Él soñaba con jugar en Junior, decía que así podía ayudar a su mamá y darle una mejor vida”, contó Arly Jiménez. En medio de una situación económica difícil, el fútbol representaba para Emmanuel una esperanza y una salida. Un proyecto de vida que quedó truncado de manera repentina.



Futbolista del Junior de Barranquilla -referencia // Foto: Junior F.C

Investigación por niño ahogado en piscina de conjunto residencial

Vecinos del conjunto residencial Bambú aseguraron que la piscina se encontraba fuera del horario permitido al momento del accidente, un elemento clave que ahora es materia de análisis por parte de las autoridades. Aunque algunas personas intentaron auxiliar al menor, Emmanuel murió en el lugar y no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Uniformados de la Policía Metropolitana y funcionarios del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las diligencias para establecer posibles responsabilidades. El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en las zonas comunes de los conjuntos residenciales, especialmente durante la temporada de vacaciones, cuando los niños permanecen más tiempo en casa y los riesgos aumentan si no hay supervisión constante.