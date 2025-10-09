Aeropuerto Simón Bolívar tendrá operativa la calle Bravo antes de la Cumbre CELAC

La Aeronáutica Civil confirmó que intervendrá la calle de rodaje Bravo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, una infraestructura que lleva más de dos años fuera de operación y que ha generado restricciones en la movilidad aérea de la terminal.

La decisión se produjo tras una visita técnica encabezada por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, con la participación de la Aerocivil, Aeropuertos de Oriente S.A.S., Migración Colombia y la Cancillería de la República, en el marco de la Mesa de Conectividad Aérea.

Durante la inspección, el director de Operaciones de la Aerocivil, coronel Andrés Otero, confirmó que la intervención se realizará antes de la Cumbre CELAC 2025, garantizando la operatividad y seguridad del aeropuerto para recibir a las delegaciones internacionales que asistirán al evento.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo Ríos, destacó que esta decisión es resultado del trabajo conjunto entre la administración distrital y las entidades nacionales: “Desde la administración distrital hemos insistido en múltiples espacios en la urgencia de habilitar esta infraestructura clave para el flujo aéreo de la ciudad. Hoy celebramos que la Aerocivil haya confirmado su intervención, una noticia que marca un avance significativo para la conectividad, la seguridad aérea y la competitividad turística de Santa Marta”, afirmó.



La calle de rodaje Bravo es una vía paralela que permite la circulación simultánea de aeronaves entre la pista principal y la plataforma de parqueo. Su inoperatividad desde 2023 había representado un cuello de botella para las operaciones aéreas, especialmente ante el aumento de vuelos nacionales e internacionales.

Con esta gestión, el Distrito de Santa Marta reafirmó su compromiso con la modernización de la infraestructura aérea y con la preparación de la ciudad para recibir eventos internacionales de alto impacto, como la Cumbre CELAC–UE 2025, consolidando su posición como destino turístico y de inversión en el Caribe colombiano.