Al menos 4.000 estudiantes de Pies Descalzos serán invitados de honor al concierto de Shakira

En las próximas horas estarán en Barranquilla los invitados de honor al primer concierto de Las Mujeres Ya No Lloran, que ofreceráShakira la noche de este jueves en su tierra natal.

Le puede interesar:

Estos invitados son nada menos que cuatro mil estudiantes de los colegios de la fundación Pies Descalzos que ha construido Shakira en diversas partes de Colombia y para quienes se habilitará una localidad especial este jueves en el estadio Metropolitano.

No solo habrá estudiantes de las instituciones de Pies Descalzos en Barranquilla, sino también de las sedes de Cartagena , La Guajira y Chocó, quienes han contado con el respaldo de empresas privadas y las secretarías de Educación para estar presentes en el espectáculo.

Publicidad

Hebert Semprum Fernández, estudiante de La Guajira, cuenta su emoción por ver a Shakira en concierto:

"No todo joven o estudiante tiene ese privilegio de estar en un concierto de Shakira, así que de verdad me sentí tan emocionado desde el primer momento que me dijeron esto", dijo.

"Es algo que no se puede explicar y es algo que nos da nos da emoción", agregó.

Pies Descalzos informó que la seguridad de los jóvenes estará garantizada a través de una alianza entre esta fundación, los organizadores del evento y otros aliados que se han sumado a esta iniciativa de Shakira, para que los niños que ella ha ayudado formar también vivan esta gira musical, considerada la más importante de su carrera.