Alcalde de Cartagena pide al Gobierno atender inseguridad: "No he hablado con Mindefensa"

La racha de sicariatos que viene registrando Cartagena, especialmente en el sur de la ciudad, por cuenta de la disputa entre las bandas criminales, y que este año ya suma 171 víctimas, parece estar lejos de llegar a su fin.

En medio del preocupante panorama y las cifras que registran un aumento del 4 % frente al año anterior (164 casos), el alcalde Dumek Turbay no ocultó su preocupación e incluso hizo un llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para incluir a Cartagena en las ciudades que requieren atención prioritaria.

“La comunidad ya no se preocupa por el hurto o un raponazo; la comunidad está preocupada porque en un barrio como El Pozón, aparecen unos sicarios, disparan a discreción, y no solamente dejan cuatro heridos, sino que dos de ellos, jóvenes trabajadores, un pizzero y un mototaxista, mueren en el barrio El Pozón, sin ni siquiera entender por qué mueren (…) Las circunstancias de violencia que estamos viviendo requieren, lo que amerita es la presencia de la autoridad nacional con urgencia, y aquí la presencia que más necesitamos es la del Ministerio de Defensa”, sostuvo.

El mandatario cartagenero aseguró, además, que desde que inició su administración no ha podido reunirse personalmente con el ministro Velásquez.

Publicidad

“En todos los días que llevo, no he podido hablar con el ministro de Defensa; tampoco el ministro de Defensa me ha solicitado una audiencia ni ha tenido la posibilidad de decir ‘quiero conversar con el alcalde de Cartagena para ver qué pasa’ (…) Nosotros, como autoridades civiles, no tenemos ninguna herramienta para enfrentar el crimen organizado; cumplimos con nuestro deber con recursos de los cartageneros: compramos motos, patrullas, tecnologías, pero hasta ahí podemos llegar, y el reclamo de la ciudadanía por las circunstancias de violencia, por supuesto, se le tiene que hacer a su alcalde”, señaló.

Para el alcalde Turbay, ante un eventual proceso de diálogo con el Clan del Golfo, el Gobierno debería poner como condición a este grupo que deje de delinquir en ciudades capitales, entre ellas Cartagena.

Publicidad

“Necesitamos hablar, necesitamos que haya una acción puntual de estrategia para disminuir este enfrentamiento entre bandas criminales (…) por eso, si el Clan del Golfo va a conversar con el Gobierno Nacional, que una de las condiciones para esa conversación sea que esta ola de violencia en ciudades capitales pueda disminuir considerablemente (…) Cartagena no puede entender cómo se están matando esos grupos, no podemos entender por qué tenemos que ser testigos de una vendetta entre dos bandas, y parece que al Gobierno Nacional no le importa”, añadió el mandatario local..

En Cartagena, bandas como el Clan del Golfo y La Heroica se disputan el control del tráfico de estupefacientes.