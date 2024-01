Alcalde de Riohacha, La Guajira, prohíbe usar agua en fiestas de carnaval

Toda una polémica se ha registrado en Riohacha , luego de que el alcalde de la capital Guajira diera a conocer que se prohibía el uso de agua a través de carrotanques para las populares “mojaderas”, una actividad que consiste en que un grupo de personas, en medio de bailes y atuendos del carnaval, usan un carrotanque para echarse agua.

"Desde ya estamos con el decreto donde le vamos a decir a la gente que tenemos que tener un uso racional del agua , es decir, no vamos a tener carrotanques donde haya mojadera ni que la gente esté en las calles desperdiciando este líquido tan preciado, porque en estos momentos estamos en un momento de austeridad y por eso, desde la Secretaría de Gobierno, ya hemos impartido esos decretos que vamos a hacer cumplir", dijo Genaro Redondo, alcalde de Riohacha.

La noticia no fue bien recibida por algunos líderes culturales de Riohacha , quienes manifestaron su desacuerdo con la decisión del alcalde, puesto que los carrotanques ya estaban contratados en una planificación, incluso, del año anterior.

"La mojadera es una tradición, pero si el alcalde dice que no se puede hacer es porque no hay agua en Riohacha y esa no es una mentira aunque esos decretos aquí la gente no los cumple", dijo Anibal Álvarez, habitante de Riohacha.