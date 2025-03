Alerta amarilla hospitalaria en Santa Marta por aumento de casos de tuberculosis

De acuerdo a un informe entregado por la Secretaría de Salud Distrital, en lo que va de 2025 ya se han reportado 47 posibles casos de tuberculosis en el Distrito de Santa Marta, con una mayor incidencia en hombres, quienes representan el 76,8 % de los afectados, por toda esta situación la ciudad se mantiene en alerta amarilla hospitalaria, para aumentar la vigilancia y la reacción de los centros de salud frente a esta enfermedad.

Jorge Lastra, secretario de Salud distrital, aseguró en el Consejo de Santa Marta que la tuberculosis se ha aumentado por la llegada de migrantes, que en muchos casos llegan hasta la ciudad para atenderse porque en su país no cuenta con la atención requerida.

“Ustedes saben que en Venezuela, el sistema como tal está en crisis, allá no hay control de este tipo de enfermedades, de hecho no hay control de muchos temas. En el caso de la tuberculosis ha empeorado porque allá no control y ellos vienen hasta aquí a tratarse y curarse”, explicó Lastra.

El secretario de salud también aseguró que se vienen realizando campañas de sensibilización y resaltó que se está realizando de manera gratuita la entrega del kit de medicamentos para tratar la tuberculosis.

En 2024 se registraron 358 casos de tuberculosis en Santa Marta, de los cuales 330 fueron pulmonares y 28 extrapulmonares.