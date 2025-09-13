Alerta en la región Caribe por llegada de la segunda temporada de lluvias en 2025

Asegurar los techos y ventanas, limpiar canales y evitar que los menores salgan a bañarse son solo algunas de las recomendaciones entregadas por la Oficina de Gestión del Riesgo en Barranquilla, donde ya están advirtiendo a los ciudadanos de una segunda temporada de lluvias que coincidiría con esta época de huracanes.

“Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año y los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, que indican la coincidencia con la época de huracanes, fenómenos que afectarán a la región hasta noviembre próximo con precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos y tornados, el Distrito pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades”, se puede leer en un comunicado de la Alcaldía.

“Según los organismos de Gestión del Riesgo, la presencia de intensas y seguidas lluvias podrían provocar situaciones de peligro para las personas como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones”, agregan.

Mirovan Suerco, meteorólogo de turno en Ideam, informó que las precipitaciones más fuertes podrían tener lugar este domingo.

“En cuanto a una onda tropical que está llegando, está precisamente hacia la parte oriente de Venezuela y a su paso, pues, precisamente podrían intensificarse un poco más las condiciones de convección para el centro del Caribe. Por lo tanto, esperamos que mañana pueda generar unas precipitaciones un poco más intensas para el centro del Caribe y hacia la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta especialmente”, fueron sus palabras.

Cabe recordar que las lluvias provocaron novedades en las últimas horas en el Atlántico, donde varias casas resultaron destechadas en lugares como Luruaco, La Peña, Campo de la Cruz y Santa Lucía. En el corregimiento de Hibácharo, en Piojó, hubo un deslizamiento en un tramo de su vía, lo que exigió la presencia de las autoridades.

Las mayores probabilidades de lluvia se sitúan en Cesar, sur de La Guajira, nororiente de Magdalena, norte de Atlántico, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba