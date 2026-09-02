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Alerta por sequía en Bolívar: 40 municipios tienen desabastecimiento de agua potable

Ante la situación, la Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos, desplegó el suministro de agua potable mediante carrotanques.

Sequía en Bolívar.
Sequía en Bolívar.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un total de 40 de los 46 municipios de Bolívar han reportado desabastecimiento de agua. De estos, 15 se encuentran en alerta roja y cinco han declarado calamidad pública por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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Ante la situación, la Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos, desplegó el suministro de agua potable mediante carrotanques en los municipios que enfrentan mayores dificultades por las condiciones de sequía.

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Actualmente, la atención se concentra en Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, Clemencia, Santa Catalina, Arroyo Hondo, Calamar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba, Tiquisio, Zambrano y el Distrito de Mompox, donde se trabaja de manera articulada con las administraciones municipales para atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

Durante las mesas de trabajo adelantadas por la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos con las alcaldías y los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo, también se han identificado pérdidas de cultivos y afectaciones al sector productivo, además de reportes relacionados con golpes de calor y enfermedades transmitidas por vectores.

Cabe destacar que las lluvias registradas durante los últimos días han generado una mejoría en algunas zonas del departamento, particularmente en el brazo de Mompox, donde se venían presentando fuertes condiciones de sequía.

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Sin embargo, pese a esta mejoría puntual, la Gobernación advierte que las condiciones pueden cambiar rápidamente y mantiene activo el seguimiento a los niveles de los ríos, las fuentes de abastecimiento y los reportes entregados por los municipios.

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De igual forma, desde la entidad se hace un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer el apoyo a Bolívar, especialmente con la disposición de más carrotanques que permitan garantizar el suministro de agua potable.

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