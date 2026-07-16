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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alerta por supuestas amenazas de muerte contra alcalde de Sincelejo por parte de grupos armados

Alerta por supuestas amenazas de muerte contra alcalde de Sincelejo por parte de grupos armados

El alcalde solicitó el despliegue inmediato de medidas especiales y esquemas de seguridad reforzados para salvaguardar su integridad y la de su familia.

Yahir Acuña
Yahir Fernando Acuña
Foto: Blu Radio
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, denunció a través de su cuenta de X que las autoridades de inteligencia del Estado le advirtieron sobre la existencia de planes en marcha para atentar contra su vida y la de su núcleo familiar.

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Según la información oficial de las agencias de seguridad, estas amenazas provienen directamente de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo y la banda delincuencial ‘Los Norteños’.

Para el alcalde estos hechos estarían relacionados con una retaliación directa a la lucha frontal que la administración local mantiene contra las economías ilícitas y el control territorial de estas mafias en el departamento de Sucre.

Además, el mandatario reafirmó que su administración mantendrá con rigurosidad la estrategia del "Bloque de Búsqueda contra Bandas Criminales".

Ante la extrema gravedad de las advertencias, el alcalde Acuña formuló un llamado urgente al Gobierno, así como al Ministerio del Interior, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección (UNP), Policía Nacional y Fuerzas Militares.

El gobernante solicitó el despliegue inmediato de medidas especiales y esquemas de seguridad reforzados para salvaguardar su integridad y la de su familia.

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