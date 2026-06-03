Alcalde de Sincelejo se va un mes al Mundial: recibió permiso para "intercambiar experiencias"

Al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, le dieron permiso para irse a ver los partidos del mundial. El inusual permiso inició este 2 de junio y va hasta el 1 de julio “como parte de un intercambio de experiencias en materia deportiva de cara al Mundial de Fútbol de 2026”.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, se trata de una respuesta a una invitación que le realizaron de la Liga de Fúbtol, con la intención de que aprenda de cerca los detalles detrás de la organización de un evento de este tipo, para que dichos conocimientos puedan ser aplicados en la capital de Sucre.

Hay cuestionamientos

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada, pues el alcalde recibió el voto a favor de 16 de los 17 concejales, a lo que él responde que la invitación obedece al reconocimiento que ha recibido la ciudad por la organización de eventos deportivos internacionales, entre ellos el Mundial de Sóftbol, y sostiene que la experiencia permitirá conocer modelos de gestión que podrían ser aplicados en Sincelejo.



"No nos vamos a gastar ni un peso público en lo que tiene que ver con viáticos, hospedaje, ni alimentación, ni transporte aéreo, ni terrestre. Vamos a conocer la experiencia de cómo se prepara el antes y el durante de esta proceso que es una cita mundialista para tenerlo como referente. En este caso somos invitados de la liga de fútbol", indicó el alcalde durante la audiencia en el concejo.

Mientras tanto, el secretario de Movilidad, Jhan Carlos Troaquero Pérez, asumirá las funciones como alcalde encargado durante la ausencia del mandatario, luego de que 16 concejales aprobaron el viaje.