Alerta roja en playas de Puerto Colombia, Atlántico, por fuerte oleaje

Ante la alerta emitida por el Ideam por fuertes vientos y alto oleaje en el Caribe colombiano, en Puerto Colombia, Atlántico , se instalaron banderas rojas en los espolones a lo largo de los 18 kilómetros de playa para evitar víctimas por ahogamiento.

Sin embargo, a pesar de las restricciones, la coordinadora del grupo de rescatistas de Puerto Colombia, Ángela Uribe, advirtió que en esta primera semana de enero ya han sido rescatadas 16 personas de los cuales 11 han sido menores de edad.

"Nos encontramos en bandera roja por las condiciones en las que se encuentra el mar que no está 100 % óptimo para el baño. Por eso pedimos que no se alejen mucho de la playa y no se acerquen mucho a los tajamares que son piedras o espolones que son zonas de riesgo por que hay corrientes de retorno, huecos o acantilados", indicó haciendo un llamado a los padres de familia para que estén atentos cuando los niños ingresen al mar.

Añadió que cuentan con 36 unidades de salvavidas y siete de atención prehospitalaria. También hay que recordar lo ocurrido en los últimos días en San Andrés donde un tiburón sorprendió a los bañistas al nadar en la orilla da la playa ante la mirada de pánico de todos.

Por fortuna no hubo víctimas solo una mantarraya o ‘chucho’, como le conocen en la isla, quien fue devorada por el tiburón martillo.

