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Alta demanda de pescados de río por Semana Santa en Barranquilla; están más baratos que los huevos

La llegada de la semana mayor sorprende con buenos precios en los precios de algunos mariscos que se comercializan en la capital del Atlántico.

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