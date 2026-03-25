Alta demanda de pescados de río por Semana Santa en Barranquilla; están más baratos que los huevos

El fogón de los barranquilleros se encenderá en los próximos días con la preparación de platos típicos de Semana Santa, como el arroz con coco, el dulce de mongo-mongo y con pescado por doquier por aquello del ayuno de la carne roja.

En la Plaza del Pescado de Barranquilla abunda la oferta proveniente de Huila como el bagre, el bocachico criollo, la mojarra roja, el moncholo y la mojarra negra, siendo este último el favorito de los compradores, pues el kilo está a tan solo $14.000 mil pesos.

Así lo manifiestó Jhon Gutiérrez, presidente de la cooperativa de la plaza de pescado: "El precio de varios pescados está muy bueno. Hemos trabajado para sostener la oferta y están llegando muchos compradores. Estamos contentos por el movimiento que estamos teniendo", indicó Gutiérrez.

Pero para quiénes se quieren deleitar con pescados de mar podrán encontrar una variedad traída desde Venezuela, como el robalo a $35.000 el kilo y la mojarra blanca a $55.000. Al parecer, su alto precio está asociado a una reducción en las importaciones desde el vecino país, aunque también están disponibles opciones como el lebranche, el camarón y la sierra.