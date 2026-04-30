Amenazan a jueces en Puerto Colombia, Atlántico, para que dejen a criminales en libertad

Hasta la Unidad Nacional de Protección (UNP) llegará este jueves una solicitud de la Alcaldía de Puerto Colombia, en Atlántico, pidiendo protección urgente para los jueces de esta jurisdicción debido a las amenazas de muerte que les llegaron en las últimas horas tanto por mensajes de WhatsApp como por medio de panfletos.

En el panfleto advierte una banda llamada “Los Porteños” que serán declarados objetivos militares si no hacen lo posible por dejarlos en libertad y ayudarlos a recuperar las tierras que estaban en su poder.

“Señores jueces y juezas de Puerto Colombia se les hace un llamado a colaborar en la guerra que estamos librando. Los invitamos de manera obligatoria a unirse al pacto. Todo miembro de nuestra organización que esté preso deben dejarlo libre y en todo proceso de tierras deben ayudarnos a recuperarlas. El que no colabore será declarado objetivo militar. Ya los tenemos ubicados a todos, a qué hora llegan a Puerto Colombia, a qué hora se van, donde viven. Y si a ustedes los llegan a cambiar o piden protección avisenles a todo el que llegue que nos tienen que colaborar sino también serán declarados objetivos militares”, se puede leer en uno de ellos.

Por eso, el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saul Leiva, indicó que se ordenaron patrullajes tanto en las viviendas de los jueces como en su despacho. Cómo mediodía adicional, la Alcaldía municipal convocará a un consejo de seguridad extraordinario la próxima semana para verificar el avance de las decisiones tomadas.



“Nos enteramos de estas amenazas en contra de los jueces que realizan su labor en la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia y activamos unas estrategias que nos lleven a establecer con inteligencia de la Policía, la veracidad y autenticidad de este panfleto amenazante. Ordenamos monitoreo de sus lugares de residencia y en las instalaciones donde ejercen sus funciones”, dijo inicialmente.

“No vamos a permitir que estas situaciones empañen la buena labor que vienen realizando cada uno de ellos. Seguimos garantizando la seguridad y confianza ciudadana en nuestra municipalidad y por ello tendremos una reunión para poder articular estas acciones que garanticen la seguridad a cada uno de ellos”, culminó.