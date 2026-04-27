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Una bebé de 20 días de nacida y sus padres fueron heridos a bala en Puerto Colombia, Atlántico

El atentado ocurrió en un sector de difícil acceso. La Policía investiga.

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Agente de la Policía en el sitio donde ocurrió el atentado.
Captura video cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Hay revuelo en Puerto Colombia por el ataque a bala de dos hombres que ingresaron a una vivienda y atacaron a una pareja y a su hija, una bebé de solo 20 días de nacida, quien habría sido impactada por una bala en la cabeza.

Se conoció que la madre de la niña fue herida de un disparo, mientras que a su pareja le propinaron cuatro tiros.

El lamentable caso ocurrió la tarde de este lunes en la parte alta del cerro Cupido, sector conocido como ‘El Congelador', una zona de difícil acceso por su terrenos, a la que se llega caminando o con mucha dificultad en motocicleta.

En un video grabado con un celular, se observa el momento en que patrullas de la Policía auxilia a los heridos y ayudan a llevarlos inicialmente al hospital del municipio.

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Debido a la gravedad de las heridas, una ambulancia lo trasladó hasta la Clínica Porto Azul, donde informaron que la bebé está muy delicada de salud.

Aunque el caso está siendo investigado por las autoridades, preliminarmente se conoció que este, al parecer, podría estar relacionado con problemas de microtráfico de drogas.

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