En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ejército y Policía refuerzan patrullajes en Floridablanca tras asesinato del influencer ‘El Wally’

Ejército y Policía refuerzan patrullajes en Floridablanca tras asesinato del influencer ‘El Wally’

El creador de contenido fue atacado a tiros por sicarios en el sector El Carmen. El alcalde de Floridablanca anunció patrullajes para reforzar la seguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad