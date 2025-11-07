Ejército y Policía refuerzan patrullajes en Floridablanca tras asesinato del influencer ‘El Wally’

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del creador de contenido bumangués conocido como ‘El Wally’, quien fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de Floridablanca, Santander.

El hecho ocurrió sobre la calle 145 con carrera 60, cerca de un reconocido punto de comidas rápidas en el sector El Carmen.

Según testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra interceptaron al joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Vestían chaquetas de color negro y blanco y huyeron rápidamente del lugar.

La víctima, gravemente herida, fue trasladada de urgencia a la Clínica Foscal, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito, los galenos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.



El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, rechazó el crimen y anunció un refuerzo inmediato de la seguridad en el municipio:

“No vamos a permitir que el accionar de unos pocos dañe la tranquilidad del municipio. Con patrullajes del Ejército y la Policía intensificaremos la seguridad. Seguimos siendo el municipio con menos homicidios del área metropolitana de Bucaramanga”, aseguró el mandatario.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que un grupo especial de investigación trabaja en la recolección de testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque, que podrían estar relacionados con amenazas o retaliaciones.

Publicidad

Mientras tanto, en el municipio de Piedecuesta, otro hecho violento dejó un hombre muerto tras una riña. La víctima fue identificada como Luis Eduardo Vásquez Espinosa, quien llegó por sus propios medios al hospital luego de haber sufrido varias heridas en su cuerpo con un cuchillo, en medio de una pelea ocurrida cerca de la plaza de mercado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después.