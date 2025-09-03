Ampliación de aforo del estadio Metropolitano será en 2026 y costará $250.000 millones

El partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Bolivia, será el último de eliminatorias que se hará con un aforo de 43.000 personas, pues se espera que en diciembre se abra la licitación para que en 2026 arranquen las obras de ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El anuncio lo realizó el alcalde Alejandro Char, quien explicó que para esto han realizado un diseño detallado de cómo sería el desmonte de la cancha, para llevarlo 1,8 metros hacia abajo, de tal manera que puedan ganar espacio para ubicar las nuevas gradas que permitirán recibir a 60.000 personas en total.

Las obras están avaluadas en $250.000 millones pesos, siendo que ya se cumplió con la fase de estudios predios. Lo que se pretende es que haya mayor capacidad para la realización de eventos, no solo futbolísticos, sino también de espectáculos.

“Las obras arrancarán desde inicios del próximo año, pasaremos a tener más sillas. Queremos que se vengan grandes conciertos. Tener a un Beéle, una Karol G, ya tuvimos a Shakira y fue precioso”, dijo el alcalde.