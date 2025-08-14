Ni Atanasio ni Metropolitano, este es el estadio más grande del país: ¿superará El Campín?

Colombia siempre ha sido un país apasionado por el fútbol, pero sus estadios aún se encuentran atrás a la modernidad que, incluso, la FIFA requiere para tenerlos en cuenta en grandes competiciones internacionales; por eso, Bogotá apostó en una remodelación y creación de un nuevo recinto que llegará en 2027, pero ¿este será el más grande del país.

Muchos piensan que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez es el estadio más grande de Colombia por ser la casa de la Selección Colombia, o el estadio Atanasio Girardot debido a la grandeza de la infraestructura de la tribuna oriental, pero ninguno de los dos lo es y otro, que es nuevo, se posiciona como el número uno.



Este es el estadio más grande de Colombia

Inaugurado el 21 de febrero de 2010, el estadio Palmaseca en Palmira, Valle, casa del Deportivo Cali, se instauró como el estadio con más grande del país con una capacidad de 52.000 espectadores, que, si bien en 2018 tuvo una reducción de 12.000, aún su estructura puede alcanzar cifras por encima de las del Metropolitano Roberto Meléndez, que llega hasta 47.000.

Este estadio cuenta con cuatro tribunas principales: sur, norte, occidental y oriental, al igual que dos últimas que se dividen en sectores laterales, que son más económicas.

Estadio Palmaseca Foto: LUIS ROBAYO/AFP

¿El Campín se convertirá en el estadio más grande de Colombia?

Sí. El nuevo estadio de Bogotá llegará a una capacidad de 55.000 espectadores, inicialmente, pues indicaron que una cifra superior aún es analizada, lo cual desde 2027 lo convertiría en el más grande del país, incluso, si la remodelación del Atanasio Girardot se logra, esta no superará la capacidad de 48.000.

Este nuevo estadio se espera que esté listo para 2027, por lo tanto, las obras comenzarán pronto en esta zona de la capital del país, que elevará el nivel del fútbol en la capital del país, lo que será la nueva casa de Millonarios y Santa Fe.

Adiós a El Campín: se acabará y será reemplazado por este estadio para 50.000 espectadores Foto: Blu Radio / ImageFx

Estos son los 5 estadios más grandes de Colombia