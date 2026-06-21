Así votó el Caribe: Cepeda se impuso en los 8 departamentos de la región

En el Caribe, más de 5 millones 100 mil personas salieron a votar este domingo, en una jornada que, en términos generales, transcurrió en calma, más allá de algunas situaciones particulares, como la registrada en Valledupar, donde a una persona le impusieron un comparendo por intentar destruir una urna. Mientras tanto, en Cantagallo (Bolívar), las autoridades incautaron 114 millones de pesos que eran transportados en una camioneta.

Sobre la asistencia a las urnas, esta vez participó el 57,7 % de los votantes, un 7 % más que en las votaciones de mayo, dejando como resultado una victoria consolidada de Iván Cepeda en esta región, quien no solo conservó los departamentos donde había ganado en primera vuelta, sino que amplió las diferencias frente a Abelardo de la Espriella en casi todos ellos.

Iván Cepeda se impuso en los ocho departamentos de la región Caribe durante estas votaciones de segunda vuelta presidencial, en las que obtuvo 2.942.845 votos, equivalentes al 58,46 %, frente al 41,54 % que obtuvo Abelardo de la Espriella, representados en 2.090.646 sufragios. La diferencia fue de 852.199 votos.

El Atlántico siguió siendo el mayor fortín electoral para Cepeda, al ser el departamento de la región que aportó la mayor votación para el candidato del petrismo. Allí obtuvo 732.403 votos (58,61 %), frente a 505.091 sufragios (40,42 %) de De la Espriella, una diferencia de 227.312 votos.



Eso sí, ambos aumentaron su votación en esta contienda: Cepeda sumó más de 183.000 votos respecto de la primera vuelta, mientras que su rival incrementó su caudal electoral en 72.307 sufragios.

Llama la atención que en Cesar, Bolívar y San Andrés se amplió considerablemente la diferencia entre ambos candidatos en comparación con los resultados de mayo. Por ejemplo, en Cesar, la diferencia en primera vuelta fue de apenas 617 votos a favor de Cepeda, mientras que esta vez alcanzó los 16.111 votos, consolidando allí la victoria del candidato petrista.

La Guajira fue uno de los departamentos con mayor respaldo porcentual para Cepeda. Allí obtuvo 198.557 votos (60,45 %), frente a 126.501 sufragios (38,51 %) de De la Espriella.

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En Sucre, Cepeda obtuvo 279.312 votos (59,19 %), frente a los 188.380 de De la Espriella (39,92 %), mientras que en Magdalena alcanzó 347.228 sufragios (57,02 %), contra 255.098 (41,89 %) de su contendor.

En Córdoba, Cepeda consiguió 499.149 votos (58,28 %), mientras que De la Espriella obtuvo 349.190 (40,77 %), consolidando una ventaja cercana a los 150.000 sufragios.