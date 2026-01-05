Ataque a bala deja dos muertos y un herido en Soledad, Atlántico

A punta de tiros, hombres armados acabaron la amena reunión que sostenía un grupo de personas en una calle del barrio Ciudad Bonita, en el municipio de Soledad (Atlántico), donde tres de los que se encontraban allí departieron fueron alcanzados por las balas.

En el lugar quedó muerto de inmediato el adolescente Santiago Andrés Cazeprins, de 15 años y resultaron heridos Jorge Andrés Triviño Serrano, de 21 años, y Carlos José Igueresis, de 30, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

El joven Santiago Andrés murió cuando recibía atención médica en el Hospital Universitario del Norte, a donde había sido remitido desde la Clínica Agrupasalud con una herida de bala en el rostro y otro en la pierna derecha.

Mientras que Carlos José, de nacionalidad venezolana, continúa en estado crítico en la clínica Agrupasalud, con una herida en la parte baja de la espalda y en el abdomen.



Los móviles del ataque son materia de investigación por parte de la Policía.