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Ataque que dejó herida a una bebé en Puerto Colombia habría sido en venganza contra su papá

Este hombre, al parecer, estaba al servicio del Clan del Golfo, pero había manifestado que no quería seguir vendiendo estupefacientes. Esta negativa habría motivado el ataque contra él, su bebé y su pareja.

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento.
Imagen de referencia.
Foto: Meta IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Los actos de venganza entre criminales siguen atacando las vidas de hasta los más inocentes, como el de la bebé recién nacida que recibió un disparo en medio de un ataque sicarial cometido en contra de ella y de sus padres en Puerto Colombia (Atlántico), luego de que su papá, al parecer, se negó a continuar la venta de estupefacientes.

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a que el atentado iba dirigido contra Andrés Felipe González Pérez, papá de la bebé y reconocido con el alias del ‘Cabe’, quien habría hecho parte del Clan del Golfo y recientemente se había negado a vender droga a otros dos señalados delincuentes: alias ‘Matius’ y alias ‘El Pavo’, principales sospechosos de este atentado.

"Según las informaciones recuperadas por la Policía Nacional y de la línea investigativa, presuntamente el ataque estaría relacionado con esta renta criminal. Cabe resaltar que este sector conocido como El Congelador, específicamente en el barrio Colina del Sol, es una zona de tolerancia donde finalmente se conjugan muchos actores criminales que se dedican a la renta criminal del microtráfico", informó el secretario de seguridad de Puerto Colombia, Saúl Leyva, quien reiteró la recompensa de 40 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

Vale decir que ‘Matius’ y ‘El Pavo’ también serían los responsables del doble crimen ocurrido recientemente en Puerto Colombia. Ambos registran anotaciones por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y harían parte de una organización delincuencial que se hace llamar ‘Los del Pueblo’, al mando de alias ‘Salchichón’.

Lea también:

  1. canva diseño (4).jpg
    Agente de la Policía en el sitio donde ocurrió el atentado.
    Captura video cortesía
    Caribe

    Una bebé de 20 días de nacida y sus padres fueron heridos a bala en Puerto Colombia, Atlántico

En cuanto a las víctimas, las autoridades han confirmado que tanto la bebé como su padre permanecen en cuidados intensivos, mientras que la mamá de la menor, Yorgelis Carolina Reyes Germán, de 25 años, está fuera de peligro.

De alias ‘El Cabe’, de 32 años, hay que mencionar que registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto.

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