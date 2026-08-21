En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Incendios en Tolima
Terremoto en Perú
Reconstrucción de Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataque sicarial deja tres muertos en parque de Barranquilla: dos víctimas eran adolescentes

Ataque sicarial deja tres muertos en parque de Barranquilla: dos víctimas eran adolescentes

Por el hecho también fue aprehendido un adolescente, de 15 años, que sería uno de los sicarios que participó en el triple homicidio.

354377_BLU Radio. 9mm pistola / Foto: AFP - Imagen de referencia
Pistola, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

Una noche de terror fue la que vivieron este jueves los habitantes de Las Nieves, en el sur de Barranquilla, cuando sicarios en moto llegaron hasta un concurrido parque del barrio y abrieron fuego contra varios adolescentes y jóvenes que se encontraban jugando allí, a pocos metros de un CAI de la Policía.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La ráfaga de disparos dejó muertos en el lugar a los adolescentes Erik Eduardo Cervantes Buitrago, de 16 años, y Daniel Sebastián Borrero García, de 17. También resultó muerto Daddys David Barrios Ospino, de 20 años, y quedó herido un hombre, Eduardo Barreto Soto, de 63 años, quien habría sido víctima de una bala perdida.

Últimas noticias

presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante.png
Caribe

“No será de la noche a la mañana”: Fenalcarbón sobre reactivación de exportaciones a Israel

Embarcaciones robadas en Magdalena.png
Caribe

Armada recupera cinco embarcaciones robadas por bandas criminales en Atlántico y Magdalena

Y es que todo apunta a que el ataque iba dirigido contra los adolescentes y el joven asesinados, pues ellos, según los reportes de la Policía, al parecer, hacían parte de la banda criminal ‘Los de la nueva generación El Freseo’, el tercer actor armado que entró a disputarse el control territorial en el área metropolitana de Barranquilla, tras desprenderse la banda Los Costeños.

De hecho, la estructura criminal de Los Costeños estaría detrás del atentado, pues por el caso interceptaron cuadras más adelante a tres de los presuntos sicarios, quienes harían parte de esta banda y entre los que figuran un adolescente de 15 años, hoy aprehendido, y otros dos jóvenes, de 20 y 21 años, también capturados.

"Gracias a la oportuna reacción policial se logra la captura de dos ciudadanos y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer participaron como autores de este hecho. Todo es producto de investigación, se cree que podría tratarse de unas posibles retaliaciones entre grupos delincuenciales", reportó el coronel Rodrigo Manriquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El caso refleja cómo se ha disparado la instrumentalización de menores de edad por parte de las bandas criminales en el área metropolitana de Barranquilla, donde, por cierto, se han registrado más de 750 asesinatos este año, una cifra que supera al total de homicidios registrados en todo el 2025.

Publicidad

Relacionados

Homicidios

Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad