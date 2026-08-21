Ataque sicarial deja tres muertos en parque de Barranquilla: dos víctimas eran adolescentes

Una noche de terror fue la que vivieron este jueves los habitantes de Las Nieves, en el sur de Barranquilla, cuando sicarios en moto llegaron hasta un concurrido parque del barrio y abrieron fuego contra varios adolescentes y jóvenes que se encontraban jugando allí, a pocos metros de un CAI de la Policía.

La ráfaga de disparos dejó muertos en el lugar a los adolescentes Erik Eduardo Cervantes Buitrago, de 16 años, y Daniel Sebastián Borrero García, de 17. También resultó muerto Daddys David Barrios Ospino, de 20 años, y quedó herido un hombre, Eduardo Barreto Soto, de 63 años, quien habría sido víctima de una bala perdida.

Y es que todo apunta a que el ataque iba dirigido contra los adolescentes y el joven asesinados, pues ellos, según los reportes de la Policía, al parecer, hacían parte de la banda criminal ‘Los de la nueva generación El Freseo’, el tercer actor armado que entró a disputarse el control territorial en el área metropolitana de Barranquilla, tras desprenderse la banda Los Costeños.

De hecho, la estructura criminal de Los Costeños estaría detrás del atentado, pues por el caso interceptaron cuadras más adelante a tres de los presuntos sicarios, quienes harían parte de esta banda y entre los que figuran un adolescente de 15 años, hoy aprehendido, y otros dos jóvenes, de 20 y 21 años, también capturados.



"Gracias a la oportuna reacción policial se logra la captura de dos ciudadanos y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer participaron como autores de este hecho. Todo es producto de investigación, se cree que podría tratarse de unas posibles retaliaciones entre grupos delincuenciales", reportó el coronel Rodrigo Manriquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El caso refleja cómo se ha disparado la instrumentalización de menores de edad por parte de las bandas criminales en el área metropolitana de Barranquilla, donde, por cierto, se han registrado más de 750 asesinatos este año, una cifra que supera al total de homicidios registrados en todo el 2025.

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