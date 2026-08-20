Armada recupera cinco embarcaciones robadas por bandas criminales en Atlántico y Magdalena

Hasta la Ciénaga del Torno, municipio de Sitionuevo en el departamento de Magdalena, llegaron unidades de la Fuerza Naval del Caribe para llevar a cabo una destacada operación en la que se logró golpear significativamente la capacidad logística de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, mediante la recuperación de cinco embarcaciones que habían sido hurtadas, así como el hallazgo de armamento, equipos de comunicación y de navegación que estarían siendo utilizados para atentar contra la gente de mar en los departamentos de Atlántico y Magdalena.

Sobre la operación

Se desarrolló luego de establecer qué estructuras criminales al servicio de las organizaciones Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada estarían utilizando sectores de difícil acceso del Caribe colombiano para ocultar temporalmente embarcaciones tipo go-fast, armamento y otros medios empleados para actividades ilícitas. Durante el registro del área, fueron encontrados una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos GPS.

Le puede interesar: Dos personas murieron tras choque entre embarcaciones en el canal navegable de San Andrés



El reporte fue entregado por el capitán de navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe:

“Después de meses de seguimiento e inteligencia, la Armada de Colombia asestó un contundente golpe contra las estructuras criminales al servicio del narcotráfico y del narcoterrorismo que delinquen en el río Magdalena. En la Ciénaga del Torno, en Sitio Nuevo, Magdalena, fueron recuperadas cinco embarcaciones hurtadas y hallados armamento, munición y equipos de comunicaciones y navegación. Este resultado afecta directamente su capacidad logística y de movilidad para actividades ilícitas”.

Publicidad

Entre las cinco embarcaciones recuperadas están una lancha denominada “Rivo II”, reportada como robada a la instalación portuaria de Riverport, otra embarcación que habría sido hurtada a una asociación de pescadores de la región y tres lanchas equipadas con motores fuera de borda de diferentes capacidades.

Estos elementos serían empleados, según la comunicación oficial, para facilitar las actividades logísticas de dichas estructuras criminales.