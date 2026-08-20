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Gobierno prepara subastas de energía y revisa alternativas para evitar un apagón durante El Niño

El viceministro de Minas y Energía, Armando Cuello, señaló que el Gobierno trabaja en un plan para garantizar el suministro de energía ante la pérdida de capacidad de generación y la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Viceministro de Minas y Energía, Armando Cuello.
Viceministro de Minas y Energía, Armando Cuello.
Blu radio.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

En medio del Foro Energético que realiza Andeg en Barranquilla, Cuello aseguró que están buscando alternativas para cubrir los faltantes de energía y acelerar la disponibilidad de las subestaciones que estaban previstas para mantenimiento a fin de año.

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Entre las medidas para tapar esos faltantes está la realización de subastas de energía firme para lograr, entre otras, una capacidad adicional en caso de que las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño aumenten la presión sobre el sistema.

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"Nosotros estamos hoy preparando subastas para poder conseguir energía en firme en los huecos que tenemos en los próximos años, para tener también cualquier capacidad adicional que se tenga disponible para afrontar El Niño. Estamos buscando todas las alternativas de energía para darle la seguridad energética al país", expresó.

Le puede interesar: "El Niño se acerca con fuerza y Colombia ya consume más energía de la garantizada": XM

Reconoció que aún no se puede garantizar que no habrá un apagón en el país. Indicó que lo más urgente a corto plazo, para enfrentar el Fenómeno de El Niño, es solucionar el tema financiero, conseguir los recursos para responder a la deuda tan alta que hay en el Caribe por parte de las operadoras de energía de Aire y Afinia.

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Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, sostuvo que “estamos mal parados para enfrentar el Fenómeno de El Niño”, pues “mientras en 2023 había un excedente de energía firme, un colchoncito del 2%”, en este momento el gremio estima que “hay un déficit más o menos del 1% y que para XM ese déficit es un poquito mayor, más o menos de casi el 2.4%, y eso habla mal”.

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Aseguró que hoy el primer riesgo de apagón que existe es el de un apagón financiero, teniendo en cuenta deudas como las que hoy mantiene la intervenida empresa Air-e, la cual le está debiendo al sector eléctrico 3.3 billones de pesos, lo que significa “no un problema de siete departamentos, sino un problema nacional”.

"Las cifras del mes pasado de no pago de Air-e frente al sector eléctrico fueron de 380.000 millones de pesos, eso es inmanejable", indicó.

Dice el presidente de Andeg que el Gobierno debe poner en marcha una buena cantidad de tareas y trabajos, pues en medio de todo este panorama “el consumo de energía en Colombia está creciendo a unos ritmos muy altos”.

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“Está creciendo a ritmos del 9% mensual, lo cual es muy grande y nos está presionando a un sector que ya está bajito desde el punto de vista de oferta. Entonces, hay que crear un programa de incentivo a los usuarios para que cambien esa forma de consumo”, sugirió.

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