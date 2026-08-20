Concejal de Valledupar amenaza con dar "balín" a petristas; Procuraduría investiga

Toda una controversia ha desatado Osvaldo Díaz, un concejal de Valledupar por el partido Conservador, al que le están lloviendo críticas por la circulación de un video en el que se le ve con un arma de fuego en sus manos y lanzando amenazas de muerte a los petristas.

En el video, Díaz asegura que está facultado para portar armas y que está dispuesto a usarla para todo aquel petrista que se le acerque.

"Listo para la guerra. Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. Aquí la tengo lista para la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín", aseguró.

El video no tardó en viralizarse, por lo que el concejal salió a defenderse en una nueva grabación, en la que sostuvo que "el material que está circulando presenta una edición" y una construcción que no refleja fielmente sus expresiones, pensamientos ni la manera de relacionarse con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las suyas.



Aún así, pidió disculpas e insistió en que las imágenes corresponderían a un montaje, como aquellos que tanto daño suelen hacer a través de las redes sociales.

"A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que está circulando, expreso mis disculpas. Lo hago por respeto hacia ellos, sin que ello implique reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento", expresó.

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"Una edición, una modificación o la circulación descontextualizada de contenidos puede transformar su significado o ocasionar graves afectaciones a las personas. Por eso hago un llamado a verificar antes de compartir y a no convertir las diferencias políticas en razones para enfrentarnos", agregó.

Investigación de la Procuraduría

Díaz sostuvo que las circunstancias relacionadas con este video bien podían ser "objeto de valoración por las autoridades competentes" y que está dispuesto a entregar "las explicaciones que sean necesarias", pero "en los escenarios correspondientes".

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Luego, uno de esos escenarios sería ante los entes de control, pues la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ya ordenó la práctica de pruebas para determinar si el concejal cometió una falta disciplinaria.

Una de esas pruebas es un informe técnico solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la misma Procuraduría sobre el polémico video, sobre el cual "deberá indicar si presenta alteraciones o ediciones", entre otros aspectos clave. A su vez, el Concejo de Valledupar también deberá remitir un informe con la hoja de vida de Díaz y su desempeño en la corporación.

El cabildante, por su parte, será notificado sobre la apertura de este proceso y se le dará la posibilidad de declarar su versión de forma libre y voluntaria para que se defienda.