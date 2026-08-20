“No será de la noche a la mañana”: Fenalcarbón sobre reactivación de exportaciones a Israel

Desde Barranquilla, en el Foro Energético de Andeg, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, anunció este jueves que la reactivación de las exportaciones de carbón hacia Israel no se “dará de la noche a la mañana”, luego de conocerse la reanudación de las relaciones bilaterales por parte del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Bajo sus pronósticos, el país muy difícilmente llegará a las más de tres millones de toneladas que enviaba hacia ese destino y que, para el restablecimiento de una exportación promedio de casi un millón de toneladas, habrá que esperar hasta 2027.

“Difícilmente vamos a volver a las tres millones y medio de toneladas, pero el restablecimiento de una capacidad promedio tal vez de 500.000 a un millón de toneladas puede empezar a verse seguramente a partir de 2027. No va a ser de la noche a la mañana, porque el suministro de carbón se garantiza con un tiempo prudente. Seguramente esas empresas consumidoras ya han tomado posiciones, significando la compra del suministro hasta final de año”, declaró a Blu Radio.

Sus palabras están alineadas con el testimonio de la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, quien en Mañana Blu aclaró que la demanda no retornará a los niveles históricos del pasado. La razón se fundamenta en que, debido a la prohibición impuesta por el expresidente Gustavo Petro, ellos cambiaron el uso del carbón por el de gas, el cual puede ser exportado en sus regiones.



"Ya está reemplazado por gas, pero nosotros necesitamos de carbón como en casos de emergencia. Entonces sí vamos a volver a importar carbón de Colombia, pero no creo que será la misma cantidad que antiguamente", explicó Aisen.

Por tal motivo, para el presidente de Fenalcarbón el decreto que frenó las exportaciones “nunca debió suceder”. En sus datos, el país dejó de recibir cerca de 200.000 millones de pesos en divisas y regiones como Cesar o La Guajira, dejaron de generar regalías por 100.000 millones de pesos.

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“Aquí el único afectado fue nuestro país que dejó de mover cerca de 3.5 millones de toneladas de carbones que tradicionalmente veníamos exportando a Israel. Dejamos de recibir en promedio 200.000 millones de pesos en divisas y las regiones como Cesar y Guajira cerca de 100.000 millones de pesos en regalías, que por supuesto le hacen mucha falta al desarrollo de esta región”, agregó.

En otros temas, Carlos Cante confirmó que tras el terremoto que golpeó al país no hubo daños en la infraestructura minera. A manera de prevención, la Federación está realizando revisiones en Boyacá y Norte de Santander para determinar si hay emanación de gases o problemas con las estructuras de sostenimiento de las minas.