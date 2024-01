Aún no es crítico, pero tendencia de El Niño no depende de nosotros: Creg sobre tarifas de energía

Suben las tarifas de energía y con ellas las denuncias de robo de luz, sobre todo en la costa. Además, se avecina el Fenómeno del Niño, el cual podría generar variaciones en el consumo de energía .

Omar Fredy Prias, director ejecutivo de la Creg, indicó que están trabajando para evitar que se dé un aumento de la energía con la coyuntura del Fenómeno del Niño .

"Aún no hay una condición crítica fundamental, sin embargo, hay una tendencia por Fenómeno del Niño que no depende de nosotros, sino que depende de las condiciones climáticas. Efectivamente, desde el punto de vista de la regulación, hemos establecido unas condiciones tales como una resolución, la 701 de este año, para efectos de poner a consideración de los jugadores del mercado del sector eléctrico de los usuarios finales cuáles son las estrategias que tendríamos desde el punto de vista regulatorio para poder, por lo menos, estar atentos a lo que va a pasar con el Fenómeno del Niño , que no lo podemos controlar, pero si podemos, obviamente, buscar alternativas en ese sentido", afirmó.

El director ejecutivo de la Creg también dijo que se encuentran definiendo una ruta de cambio climático para contrarrestar lo que se viene con el Fenómeno del Niño.

"Estamos definiendo una ruta de cambio climático y de lo que implica un impacto en la temperatura del clima. En ese sentido, ese es un aspecto que no podemos controlar, sin embargo, hemos hecho la tarea y todos los análisis correspondientes, los debates internos para poder sacar una resolución que permita que las tarifas lleguen a una condición adecuada y que no impacten tanto al usuario final", explicó.

Sobre precio y tarifas correspondientes

"El precio y las tarifas correspondientes, pues es posible que puedan tener algún incremento, sin embargo, lo que está haciendo el Estado a través de la comisión es tratar, evidentemente, de que las condiciones para los usuarios finales de consumo de energía eléctrica, residencial fundamentalmente, pues que evitemos en lo posible que se incremente la tarifa . Tenemos que ver todos los factores, tanto naturales como regulatorios, como tarifarios, como la competencia, incluso, por parte de los generadores, en esos ámbitos correspondientes que también pueden ser o de hecho son claves en las medidas que se tomen", indicó.

