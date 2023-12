MinSalud alerta por efectos del fenómeno de El Niño en al menos siete departamentos

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las direcciones Territoriales de Salud de las regiones Andina y Caribe, en los departamentos de Atlántico, norte de Bolívar, Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, zonas con mayor riesgo a sufrir efectos de la temporada del Fenómeno de El Niño que causa fuertes olas de calor e incendios forestales; la falta de lluvias afectará el suministro y calidad del agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria trayendo disminución de producción agrícola.

La entidad agregó que para el cambio de las temperaturas es necesario que tengan en cuenta varias de las recomendaciones para no ser víctima de esta temporada. Así que evite la exposición directa al sol especialmente entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde; manténgase bien hidratado, use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, no olvide aplicar protector solar y no deje de lado las gafas de sol que bloqueen los rayos UV. Por último, no deje a niños ni mascotas dentro del vehículo.

En esta temporada de verano extremo también hay enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el zika y el chikungunya, por eso es importante la localización de medidas efectivas para eliminar o reducir los focos de producción como lo son los recipientes que pueden acumular agua ya que son criaderos para estos mosquitos.

Los posibles efectos de salud podrían ser enfermedad diarreica aguda, dengue y malaria así que este llamado es con el fin de que las autoridades estén preparadas para esta temporada del fenómeno de El Niño.

