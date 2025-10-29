Autoridades buscan a los atracadores que asesinaron a empresario en Santa Marta

La ciudad de Santa Marta se encuentra consternada tras el homicidio del empresario Fernando Alfonso Melo Acosta, de 39 años, quien perdió la vida el pasado lunes por la noche mientras paseaba a su hija de apenas un año por el parque del barrio Bavaria, al sur-occidente de la ciudad.

El suceso comenzó cerca de las 9:30 de la noche, cuando Melo, acompañado de su padre, su hija en coche y un amigo, fue abordado por dos hombres en motocicleta que le exigieron entregar sus pertenencias: celular, dinero y una cadena de oro.

Al verse presionado, Melo cedió inicialmente, pero segundos después decidió lanzarse contra el atracador que huía. Fue entonces cuando recibió un disparo en la cabeza y falleció pocos minutos después en la clínica La Milagrosa.

“Cerca de las 9:30 de la noche, cuando el grupo cruzaba la vía, dos hombres en motocicleta se acercaron. Fernando hizo un gesto, como si algo lo impulsara a actuar y el ladrón levantó el arma y disparó a quemarropa”, reportaron las autoridades.



Las autoridades de la Policía Metropolitana de Santa Marta informaron que revisan las imágenes de cámaras de seguridad del sector para identificar a los dos implicados, quienes huyeron en la motocicleta sin lujo de detalle. El coronel Julio Alexander Beltrán calificó el hecho como un caso “que exige una reacción inmediata de la justicia y de la capacidad operativa del Distrito”.

Por su parte, la Alcaldía Distrital de Santa Marta anunció una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los responsables. El alcalde Carlos Pinedo Cuello señaló:

“No vamos a permitir que hechos como este queden impunes. Nuestra prioridad es la tranquilidad de la ciudadanía”.

Mientras tanto, la comunidad de Bavaria, Taminaca y barrios aledaños se encuentran en estado de shock. Vecinos y allegados de Melo lo recordaron como un hombre solidario, trabajador y dedicado a su familia, que aquella noche fue víctima de la violencia que hoy simboliza el rostro de la inseguridad local.

El departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta permanecen a la espera de que este hecho no quede como otro homicidio más en las estadísticas.