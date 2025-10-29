Autoridades de Santa Marta garantizan la movilidad aérea durante la Cumbre CELAC-UE

A pocos días del inicio de la Cumbre CELAC – Unión Europea 2025, las autoridades de Santa Marta dieron un parte de tranquilidad sobre la movilidad aérea y las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, luego de las inquietudes generadas por el estado de la calle de rodaje y las obras en curso.

Durante una sesión extraordinaria de la Mesa Distrital de Conectividad Aérea, liderada por la Alcaldía de Santa Marta bajo la estrategia Connect 2040, se confirmó que la ciudad está preparada para recibir las delegaciones internacionales que comenzarán a llegar desde el 4 de noviembre.

El encuentro, realizado en el Hotel Estelar, reunió a más de 18 entidades nacionales y distritales, entre ellas la Aeronáutica Civil, Aeropuertos de Oriente S.A.S., Migración Colombia, la Cancillería, DIAN, Air-e, ATESA, ESSMAR, INDETUR, Secretarías de Movilidad, Seguridad, Cultura y Salud, entre otras.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo Ríos, destacó que Santa Marta brindará todas las garantías para este evento. “Por directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello, estamos trabajando con todas las entidades para garantizar que la operación aérea durante la Cumbre se desarrolle con total normalidad.



La Mesa de Conectividad Aérea ha sido clave para anticiparnos y coordinar una operación segura, eficiente y a la altura del evento más importante del año para la ciudad”, afirmó.

Entre los compromisos establecidos se incluye el refuerzo de los operativos de movilidad y seguridad, el embellecimiento urbano del entorno del aeropuerto, la disposición de personal turístico bilingüe y la instalación de puntos de información para orientar a visitantes y delegaciones.

Esta sesión extraordinaria se da tras el anuncio de la Aeronáutica Civil, que confirmó la intervención de la calle de rodaje Bravo, inactiva desde hace más de dos años, y su habilitación antes del inicio de la Cumbre. La medida busca mejorar el flujo de aeronaves y evitar retrasos durante la operación aérea.

Con estas acciones, Santa Marta estaría preparada para recibir a los jefes de Estado, cancilleres y representantes internacionales que participarán en la Cumbre CELAC-UE, un evento que no solo posiciona al Distrito como sede de diálogo internacional, sino también como un destino competitivo y con visión global.