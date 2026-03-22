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Avión en Barranquilla tuvo que aterrizar de emergencia por posible impacto con ave: esto se sabe

Este era un avión que tenía a bordo 144 pasajeros y todos se encuentran en perfecto estado de salud.

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