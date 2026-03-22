Avión en Barranquilla tuvo que aterrizar de emergencia por posible impacto con ave: esto se sabe

A la sala de espera del aeropuerto Ernesto Cortissoz debieron volver los pasajeros de la aerolínea Wingo, exactamente de su vuelo 7206, los cuales tomaban rumbo hacia San Andrés Islas pero en su proceso de despegue registraron una falla en uno de sus motores.

La aeronave no duró más de 20 minutos en los aires, hasta que se declaró la emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje en la misma pista y así realizar la revisión técnica de la misma, de la que según Wingo, todo fue provocado por el impacto con ave en una de sus turbinas.

“Wingo informa que el vuelo P5 7206 que cubría la ruta Barranquilla–San Andrés, debió regresar al aeropuerto de origen luego de que, durante el despegue, la tripulación identificara un posible impacto con ave. En línea con los protocolos de seguridad establecidos, y gracias a la actuación oportuna y profesional de la tripulación, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave”, fue la forma en la que fue anunciado por la aerolínea.

Este era un avión que tenía a bordo 144 pasajeros y todos se encuentran en perfecto estado de salud.



La aerolínea activó un plan de atención para disponer un vuelo especial que saldrá hacia el mismo destino a las 9:00 de la noche, con el fin de facilitar el trayecto que tenían previsto estas personas.

“Wingo reitera que la seguridad es su principal prioridad y que este tipo de decisiones responden a la aplicación estricta de los protocolos operacionales”, culminaron.

Recordemos que la semana anterior hubo una alerta de evacuación generada en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de una falsa alerta de explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional.