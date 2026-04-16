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Banda criminal está detrás del robo a conductores en Atlántico: uno fue capturado

Los delincuentes citan a las víctimas solicitando falsos servicios y, al llegar, los amenazan con armas, los obligan a tomar bebedizos para drogarlos y robarles sus vehículos, sean motos o de carga.

capturado roba autos.jpg
Capturado uno de los presuntos integrantes de esta banda delincuencial.
Policía Metropolitana de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Una banda criminal es la que estaría detrás del robo a conductores en vías del Atlántico, donde drogan a las víctimas para arrebatarles sus vehículos y las dejan desorientadas a un lado de la carretera, como ocurrió esta semana con cuatro hombres a los que les suministraron una sustancia desconocida para quitarles su motocicleta y vehículos de carga.

Así quedó en evidencia durante un operativo realizado en una finca ubicada en la vereda El Anón, del municipio de Galapa, donde las autoridades capturaron a alias 'Pater', quien sería presunto integrante de este grupo delincuencial dedicado al hurto de vehículos de carga.

La Policía informó que, de acuerdo con las investigaciones, “este grupo criminal empleaba la modalidad de falso servicio, mediante la cual contactaban a sus víctimas a través de medios digitales o telefónicos y, posteriormente, en puntos estratégicos, las amenazaban con armas de fuego y las inducían a consumir bebidas que les generaban estado de somnolencia, para facilitar así el hurto de los automotores”.

"Se logra la captura de alias 'Pater', la incautación de un arma de fuego que era utilizada por este sujeto y la recuperación de autopartes pertenecientes a dos vehículos tipo camión, que habían sido hurtado en días anteriores", informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

"Igualmente, en el marco de esta investigación, se logra la recuperación de tres vehículos que también habían sido objeto de hurto en días anteriores", agregó.

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El oficial detalló que en la finca allanada “fueron incautados un vehículo tipo furgón desmontado, una cabina de furgón, un remolque de almacenamiento, así como una escopeta traumática con seis cartuchos. Asimismo, se hallaron múltiples placas correspondientes a vehículos que habían sido desarmados, lo que evidencia la comercialización ilegal de autopartes”

Precisó que “algunos de los vehículos recuperados habían sido hurtados los días 1 y 13 de abril de 2026, en la avenida Circunvalar con calle 40 de Barranquilla y en el sector conocido como la Sexta Entrada del municipio de Malambo”.

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