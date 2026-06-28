Bebé de nueve meses falleció por deshidratación en medio de secuestro de 17 personas en La Guajira

El Ejército Nacional informó el rescate de 17 integrantes de una comunidad indígena que permanecían secuestrados en zona rural de Riohacha, La Guajira, en medio de un presunto conflicto entre clanes.

La operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería N.° 6, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que familiares de las víctimas alertaran a las autoridades sobre la situación.

Según informó el Ejército, las personas permanecían retenidas desde el pasado 14 de junio y durante ese tiempo no tuvieron acceso a alimentos ni agua potable, lo que habría provocado afectaciones de salud por deshidratación.

Los uniformados encontraron a 17 personas, entre ellas siete menores de edad. Una de las niñas, de 10 años, fue hallada con heridas ocasionadas por arma de fuego, aparentemente relacionadas con el conflicto interclanes.



Además, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, una bebé de nueve meses habría fallecido días atrás por deshidratación.

Tras el rescate, personal del Ejército brindó atención prehospitalaria a los menores que presentaban un estado delicado de salud y coordinó su traslado a un centro asistencial para recibir valoración médica.

En el lugar también fueron encontradas dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que fueron entregados a las autoridades para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.