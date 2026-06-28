Confirman dos santandereanos muertos tras terremoto en Venezuela

La tragedia que dejó el terremoto en Venezuela sigue golpeando a las familias santandereanas. En las últimas horas fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Maira Mercedes Carvajal Betancourt, de 45 años y oriunda de Floridablanca, quien permanecía desaparecida desde el colapso de una edificación en La Guaira.

La noticia fue confirmada por sus familiares luego de ser informados por el esposo de la víctima sobre el rescate del cuerpo por parte de los organismos de socorro que continúan trabajando en la zona de la emergencia.

Maira era la madre de Mateo, el niño de 7 años que fue rescatado con vida entre los escombros y cuya historia conmovió a miles de personas en medio de la tragedia. El menor ya se encuentra a salvo bajo el cuidado de su padre.

Aleida Rodríguez, prima de Maira, confirmó el fallecimiento y expresó el dolor que vive la familia tras recibir la noticia: "Es un dolor muy grande para nuestra familia. Nuestro consuelo es saber que Mateo está bien y junto a su padre", manifestó.



La familia también agradeció el esfuerzo realizado por los organismos de rescate durante las labores de búsqueda y pidió que los trabajos no se detengan, con el fin de que otras familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos.

Con la confirmación del fallecimiento de Maira Mercedes Carvajal, ya son dos los santandereanos que perdieron la vida a causa del terremoto en Venezuela, luego de que también fuera identificado Argemiro Antolínez Ángel entre las víctimas mortales de la emergencia.

Mientras tanto, familiares y allegados adelantan los trámites para poder brindar apoyo al esposo de Maira y Mateo en este dificil momento.

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Argemiro Antolínez Ángel es el primer colombiano identificado entre las víctimas mortales del terremoto que sacudió a Venezuela. A este caso se suma la identificación de Maira Mercedes Carvajal Betancourt, de 45 años, oriunda de Floridablanca, Santander, como otra de las víctimas del sismo.