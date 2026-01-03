“Captura de Maduro es un símbolo de libertad”: Alejandro Char

El mandatario de los barranquilleros Alejandro Char escribió en la red social que la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, además de un avance significativo hacia la justicia y la democracia, es un paso gigante que pueden dar millones de venezolanos que salieron de su tierra, para regresar a ella.

"Desde Barranquilla hemos sido una ciudad hermana del pueblo venezolano, convirtiéndonos en un territorio de acogida de más de 137.000 migrantes, a quienes arropamos con acceso a los servicios de educación, salud, empleo y mucho más”, indicó Char.

Agregó que la captura del dictador es, “sin duda, un símbolo de la libertad que tiene forma del abrazo de una madre que espera a su hijo volver; a los hijos que anhelan regresar a casa y a los nietos que nacieron lejos de su verdadero hogar”.

Concluyó el alcalde diciendo que él como todos los barranquilleros, ha visto sufrir a los venezolanos por el deseo truncado de regresar a su patria, por eso este logro es el símbolo de un nuevo comienzo en el que se construirá un futuro más próspero y democrático para todos.