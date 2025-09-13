Capturan abogado que pretendía ingresar droga a un detenido en Cartagena

Un insólito caso se registró en el centro de detención transitorio de Bellavista, en Cartagena, donde un abogado fue capturado porque pretendía ingresarle droga a su defendido.

Según dio a conocer la Policía Metropolitana de Cartagena, el penalista solicitó ingresar al centro de detención para entrevistar a un detenido que se encontraba en el lugar y, al ser requisado, le fueron encontradas en sus bolsillos seis cápsulas que en su interior contenían marihuana.

“Al momento en que se le practica un registro a la persona como protocolo para el ingreso al CDT, los uniformados le hallan en el interior de uno de los bolsillos de su pantalón un vapeador y una bolsa prensada de color negro, la cual, al ser verificada, contiene seis cápsulas esféricas con aproximadamente 100 gramos de marihuana”, explicó el coronel Carlos Julio Esteban, subcomandante de la Policía en Cartagena.

El oficial, además, señaló que en lo corrido del año se han capturado seis personas intentando ingresar sustancias alucinógenas a este mismo centro de detención y que, a su vez, se han incautado más de 11 millones de pesos en estupefacientes.

El abogado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares.