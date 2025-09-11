Turista fue arrollado por una lancha en la zona insular de Cartagena; tiene un riñón perforado

Las vacaciones soñadas por los que una familia pereirana ahorró más de un año, terminaron convertidas en una verdadera tragedia.

En medio de un paseo a las playas de Playa Tranquila, en la isla de Barú, Sebastián Valencia, un comerciante de 38 años, resultó gravemente herido tras ser atropellado por una lancha que, al parecer, habría irrumpido en la zona de bañistas.

De acuerdo al relato de la esposa del turista, Marcela López, la embarcación se encontraba realizando actividades náuticas sin tener en cuenta la boyas de seguridad que delimitan el lugar, mientras ellos y otro grupo de turistas se encontraban en el mar.

“Llegamos, todo estaba perfecto, la estábamos pasando muy rico, cuando de un momento a otro, decidimos sumergirnos, estábamos nadando antes de las vallas de seguridad, y allí estaba el lanchero practicando unas actividades dentro de las vallas de los bañistas sin tener, pues las precauciones de que habían niños, personas de edad y muchos otros. El lanchero estaba con el gusano a toda velocidad y en ese momento arroja a las personas del gusano y se devuelve, mi esposo estaba sumergido y, al momento de salir a la superficie, ve que la lancha viene a toda velocidad, entonces él vuelve y se sumerge, pero con la mala suerte que la lancha lo alcanza a golpear y lo atropella”, contó la angustiada mujer.

Sin embargo, este apenas era el inicio de otra pesadilla para la pareja de esposos. En el lugar, señala la mujer, no había ningún elemento de promeros auxilios ni organismo de socorro que les brindará asistencia médica, por lo que tuvieron que salir por su propios medios de la isla.

“La ambulancia nunca llega, a mi esposo nos toca montarlo en un microbús porque el me dice que no puede respirar, yo me desesperé, y de ahí logramos llevarlo a un centro hospitalario en Santana, y nos atiende un doctor que, viendo la gravedad del accidente, decide acompañarnos en la ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Al llegar a Cartagena nos dirigimos a la clínica Blas de Lezo y no nos atienden. Luego, seguimos y llegamos al Hospital Universitario del Caribe, donde si lo reciben, pero ya eran las 7:00 de la noche. El accidente fue a las 2:30 y mi esposo lo atienden a las 7 :00 de la noche”, sostuvo López en diálogo con BLU Radio.

De acuerdo al reporte médico, el turista atropellado presenta tres costillas fracturadas y un riñón perforado, por lo que ha sido necesario realizarle drenajes.

“En esas playas no rige ninguna seguridad, no hay quienes estén pendientes de que los lancheros estén legales y que cumplan con todas las medidas de seguridad, y no pasen estas cosas tan desafortunadas que ponen en riesgo la vida de todos”, dijo la mujer.

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Cartagena anunció una investigación a la embarcación involucrada en el accidente, al tiempo que rechazaron cualquier actuación de operadores turísticos que vulnere y ponga en riesgo la seguridad de los visitantes.

“En articulación con la Dimar, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para los bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas”, indicaron.

Entretanto, la entidad que regula el turista en Cartagena también anunció una indagación a la agencia de turismo encargada del tour de los visitantes a Barú, ya que los mismos turistas denunciaron que no les brindaron ningún tipo de asistencia, e incluso, se fueron del lugar sin siquiera consultar sobre lo sucedido.

“Continuaremos nuestra constante labor para que los prestadores de servicio turístico no jueguen con la vida de nuestros visitantes al no darles una póliza obligatoria de seguros dentro de su paquete turístico y ofrezcan todas las garantías en caso de que se presente una emergencia de este tipo”.

La familia está pidiendo apoyo para que el hombre sea trasladado a la ciudad de Pereira a continuar con su atención médica.