Capturan a ‘Kleiver’, presunto responsable de instalación de cilindros del ELN en Barranquilla

Las autoridades en Barranquilla comenzaron a esclarecer la instalación de banderas y cilindros alusivos al ELN en esta ciudad y en Soledad, los cuales sembraron temor en la comunidad en la madrugada de este jueves. Recientemente, se logró la captura de alias ‘Kleiver’, señalado como integrante de Los Costeños y quien, al parecer, conducía el vehículo utilizado para transportar estos elementos.

La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien a través de sus redes sociales sostuvo que desde un primer momento estuvo haciéndole seguimiento al caso. Sobre el operativo, detalló que fue un allanamiento por una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado.

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Del mismo modo, la Policía continúa en su labor para localizar el vehículo y a la otra persona que participó en estos hechos.



Recordemos que los primeros cilindros fueron hallados esta madrugada en la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla y, horas después, se avistaron otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad. Los elementos inspeccionados no contenían explosivos.

“Frente a los narcoterroristas que buscan unir fuerzas para intimidar a los colombianos y atacar al Estado, el Estado en pleno tiene que actuar unido: Fuerza Pública, Fiscalía y justicia, con toda su capacidad para desmantelar sus estructuras, cortar sus rentas criminales y llevar a sus integrantes ante la ley”, escribió el presidente De La Espriella en sus redes sociales.

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“No voy a permitir que intimiden a los colombianos mientras yo sea presidente. Toda apología al crimen y todo acto de intimidación tendrán una respuesta firme. ¡Vamos por todos!”, finalizó.

Desde esta mañana estoy haciéndole seguimiento, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la instalación de una bandera y cilindros alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad. ¡Ya hay una captura!



En coordinación con la Fiscalía, la Policía capturó mediante… pic.twitter.com/Bm0XepL7Ok — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 8, 2026