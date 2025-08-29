Capturan a nueve presuntos 'Costeños' en Barranquilla: quemaban negocios para extorsionar

Luego de seis diligencias de allanamiento adelantadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades en la capital del Atlántico informaron acerca de la captura de nueve presuntos integrantes de la banda ‘Los Costeños’, quienes al parecer serán judicializados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, teniendo en cuenta su supuesta responsabilidad en la intimidación de múltiples comerciantes.

Uno de esos detenidos fue interceptado en flagrancia, sostuvo la Policía, por lo que también puede ser llevado a la justicia por el delito de porte ilegal de armas, mientras que otras seis personas hoy privadas de la libertad fueron notificados de nuevos procesos en su contra, dijo la institución que por "delinquir desde estos establecimientos carcelarios".

Entre los capturados y notificados se encuentran alias ‘Rasta’, ‘Madane’, ‘Puca’, ‘Chuky’, ‘El Viejo’, ‘El Flaco’, ‘El Gato’, ‘El Moña’ y en flagrancia alias ‘Andersson’.

De igual forma, fueron notificados en centro penitenciario alias ‘Otón’, ‘Cirilo’, ‘Botija’ y ‘Chino’, alias ‘El Animal’, y alias ‘Big Cola’, entre los cuales se registran un total 13 anotaciones judiciales por distintos delitos.

De acuerdo con un informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sus investigaciones establecieron que alias ‘Otón’, identificado como jefe de zona de esta estructura, delinquía y ordenaba desde el interior del centro penitenciario La Tramacúa, en Valledupar, los cobros extorsivos a comerciantes de los barrios Chiquinquirá, Rebolo, San José, Montes y San Roque, afectando actividades económicas como tiendas, ferreterías, billares, restaurantes y farmacia.

Además, Alias ‘Otón’ contaba con una estructura de al menos 15 personas bajo su mando, responsables de ejecutar acciones criminales en la ciudad.

Este grupo delictivo, según la misiva, era el encargado de ejecutar delitos de impacto como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes, así también presionaban pagos tras recurrir a disparos y quema de fachadas de establecimientos, cuatro de ellos documentados por cámaras de seguridad.

Al tiempo, las autoridades incautaron una pistola traumática 9 milímetros (modificada), un proveedor para pistola 9 milímetros y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades especializadas y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la seguridad y convivencia en la ciudad de Barranquilla”, afirmó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.