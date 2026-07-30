Cartagena ya cuenta con Política Pública de salud mental; Distrito invertirá más de $34.000 millones

Disminuir los factores de riesgo asociados a los trastornos y problemas mentales, es el principal objetivo de la Política Pública en Salud Mental que fue aprobada en Cartagena con una inversión de 34.429 millones de pesos.

De acuerdo al documento, durante 12 años el Distrito deberá implementar esta política pública, que regulará la atención en materia de salud mental, y además se hace extensiva a las personas con enfermedades como epilepsia y el consumo de sustancias psicoactivas.

“Esta política permitirá fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud mental, la identificación temprana, la atención integral y los tratamientos adecuados, e incorpora componentes fundamentales como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la atención de la epilepsia. Hoy, esta iniciativa es una realidad gracias al trabajo articulado entre las diferentes dependencias del Distrito”, explicó el director del Departamento Distrital de Salud, Rafael Navarro.

Los puntos críticos priorizados dentro de la Política de Salud Mental son: Estigmatizacion y discriminación, debilidad en la promoción comunitaria, insuficientes acciones de prevención, baja atención temprana, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas, violencia, barreras de acceso, debilidades en la ruta de atención, limitada oferta de rehabilitación e inclusión social e insuficiente articulación institucional.



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“El ser humano debe estar en el centro de la atención, bajo un enfoque de humanización que comprenda no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y mental”, agregó Navarro.

A través de sus redes sociales, el alcalde Dumek Turbay destacó la aprobación de esta y tres políticas más de su gobierno: Política Pública en espacio público, Política Pública en educación ambiental, y Política Pública para las Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas.

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“Estos instrumentos le permiten a la administración pública atender problemáticas estructurales de la ciudad más allá de un periodo de gobierno, garantizando que respondan a las verdaderas necesidades de los cartageneros y su territorio, y que cuenten con metas claras, mecanismos de seguimiento y una ruta de implementación para los próximos 12 años”, detalló el mandatario.