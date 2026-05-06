Casa Char oficializa apoyo a Abelardo de la Espriella, pero no habrá anuncio en tarima

A pocas semanas de realizarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país, se siguen sumando nuevos apoyos a las candidaturas. Tal es el caso de la campaña de Abelardo de la Espriella, la cual recibe el respaldo de la casa política de los Char en Barranquilla.

Aunque inicialmente se habló de que habría un anuncio oficial el sábado 9 de mayo a las 2 de la tarde, en un encuentro que se desarrollaría en el Hotel Country Internacional junto a militantes de Cambio Radical en Atlántico, finalmente el exsenador Fuad Char decidió que no habrá tarima para el anuncio y que será un asunto de manejo interno.

Es decir, los miembros del partido en el departamento quedarán bajo libertad de apoyar la campaña de Abelardo o de Paloma, aunque gran parte de los miembros estarían respaldando a De la Espriella.

Desde Blu radio se conoció que un funcionario de la Alcaldía de Barranquilla, quien recientemente renunció, está haciendo campaña abiertamente por Abelardo, invitando incluso a través de sus redes sociales a sumarse con su apoyo. Se trata de Fernando Fiorillo, quien estaba en la oficina de Gestión del Riesgo. Este es una ficha cerca a Fuad Char y, en general, al movimiento político que este lidera.



Es de recordar que el grupo Cambio Radical logró en las pasadas elecciones legislativas cerca de 330.000 votos en Atlántico, sin sumar el apoyo regional que también tienen.

