Cinco muertos y un herido tras ola de violencia en Atlántico en menos de 24 horas

Por estos días en el Atlántico crece la atención hacia los partidos de fútbol con el inicio de la Copa Mundial de la Fifa, pero no se han disminuido los índices de homicidio en el departamento, debido a que solo en la tarde noche de este jueves cinco personas fueron asesinadas y otra más resultó herida en medio de las confrontaciones que libran las estructuras Los Pepes y Los Costeños por el control del territorio.

El primero de los casos ocurrió en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, donde sicarios en motocicleta llegaron a dispararle a Leonardo Pedroza Cardoso, de 28 años, cuando consumía bebidas embriagantes minutos después de que terminara el primer compromiso mundialista.

No obstante, la violencia no se detuvo y también alcanzó a un vendedor de aguacates en el barrio Villa Karla, del municipio de Soledad. Esa persona se llamaba Luis Daniel López Duarte, de 30 años, de quien se dice que recibió al menos siete impactos de bala en la calle 57D con carrera 4B, donde era conocido bajo el apodo de ‘El duende’.

Luego, hubo una incursión sicarial más fuerte en el barrio Alfonso López. Allí Larry Luis Cantillo Rodriguez de 32 años y María Cristina Astudillo Fernández, de 34, fueron blanco de múltiples impactos de bala a las afueras de una vivienda. El hombre perdió la vida al instante, aunque la mujer sigue recibiendo atención médica en un centro asistencial.



Cantillo Rodriguez registraba cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto. Al mismo tiempo, su acompañante, sumaba una por tráfico de estupefacientes.

Finalmente, se tuvo conocimiento de otro homicidio en el municipio de Repelón, Atlántico, donde la víctima fatal fue identificada como Elkin Sarmiento Ruiz, de 49 años. De acuerdo a los reportes, sujetos desconocidos llegaron hasta su casa perpetrando una rafaga de disparos.

Otro caso

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Investigadores de la Policía en Atlántico tienen en sus manos desde la madrugada de este viernes la responsabilidad de esclarecer la muerte de una mujer en el municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que su cuerpo fuese abandonado en una trocha conocida como La Parcela.

La víctima fatal, según la información dada a conocer por las autoridades, fue identificada como Linda Margarita Natera González, de 34 años de edad, quien registra una grave herida a la altura de su ojo izquierdo.

Se cree que esta mujer sería habitante de calle, por lo que se intenta determinar si esto tuvo algo que ver con las razones de su muerte.

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Investigaciones

Precisamente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, declaró desde Barranquilla esta semana que en el Gobierno Nacional están enterados acerca de la ola de violencia en el departamento y dieron la orden para intensificar las labores de prevención.

“Cuando uno analiza el fenómeno criminal en el Atlántico, más de un 80% de las personas que están muriendo, tienen dos características. Por un lado, tienen antecedentes ilegales o hacen parte de algún grupo ilegal y por otro lado son relativamente jóvenes. Eso significa que se debe enfocar mucho la tarea en la prevención. Es imposible tener un policía en cada rincón del país”, aseguró a los medios de comunicación.

Para todos estos casos, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía designaron un grupo especializado con el fin de encontrar a los responsables.