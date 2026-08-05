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Colombia recibirá primeros US$700 millones de los US$9.000 millones prometidos por la CAF

El dinero estará destinado para la generación de energía solar en Antioquia, entre otros varios proyectos, explicó el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados.

Sergio Díaz-Granados.png
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026
Editado por: José Palma

Desde Barranquilla, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, dio a conocer que, en solo 15 días, Colombia recibirá los primeros desembolsos de los 9.000 millones de dólares que fueron separados por esa entidad para la ejecución de proyectos entre el periodo 2026-2030.

La idea, según explicó el directivo, es que haya un primer abono de 700 millones de dólares, que estará destinado para la generación de energía solar en Antioquia, entre otros varios proyectos.

“Comenzamos prácticamente en 15 días porque ya firmamos el primer contrato para generación de energía solar en Medellín. Tenemos ya prácticamente autorizados por parte de los comités internos del banco cerca de 700 millones de dólares para este semestre, con el fin de avanzar con alcaldías y gobernaciones. Además, hay proyectos adelantados en Santander, Medellín, Urabá y aquí en el Caribe. Por eso, aspiro a que este semestre comencemos ya con las ejecutorias”, fueron sus palabras.

“Compartimos mucho la visión que tiene el nuevo gobierno respecto al cierre de brechas de desigualdad y de pobreza. Allí vamos a estar trabajando desde el banco”, agregó.

Díaz-Granados especificó que tras una reunión con el presidente electo Abelardo De La Espriella están muy interesados en crear el laboratorio Patria Milagro en la Ciénaga Grande, de Santa Marta, pues dice que esa es “una de las zonas más pobres del Caribe colombiano. Allí la idea es construir un sistema de saneamiento de agua, mejoramiento de vivienda y acceso a programas sociales.

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Entre otros planes se espera adelantar gestiones para un acueducto regional de Urabá, con inversión de casi 400 millones de dólares; y un centro de mejoramiento de agua potable y saneamiento básico en Santa Marta, así como más planes para Cartagena y Barranquilla.

Este miércoles Sergio Díaz-Granados recibió un título honorífico como Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas, entregado por la Universidad Simón Bolívar, en el Centro Cultural La Perla de Barranquilla; y para este jueves viajará hacia Cali para estar en la posesión presidencial.

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